شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تواصل تقديم مسحات الكشف المبكر عن سرطان الرحم وتشوهات الأجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل مستشفى النساء والتوليد التابعة لهيئة الرعاية الصحية، تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، وتقدم مسحات الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم مجاناً بالمستشفى يومى الجمعة والسبت 27 و28 نوفمبر الجارى .

وقالت هيئة الرعاية الصحية إن فريقا طبيا من الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم يقوم بأخذ العينات من السيدات وتحليلها وذلك باستخدام أحدث جهاز ميكروسكوب عنق رحم تحت إشراف أساتذة متخصصة وذلك

وقال الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية وخبير علاج أورام عنق الرحم: هناك مجموعة من الفئات تخضع للمسح وهم السيدات المتزوجات فوق 18 سنة والسيدات اللاتى سبق لهن الإصابة بعدوى فيروسية بالجهاز التناسلى والحوامل بعد الشهر الثالث، وذلك للكشف على عنق الرحم وخلوه من تغيرات الخلايا والميكروبات التى تتسبب فى الولادة المبكرة وانفجار جيب المياه.

وتابع: يتم الحجز بمستشفى النساء والتوليد عن طريق إدارة إرضاء المنتفعين أو هاتفياً على الرقم 066/3225930 بالإضافة للكشف المبكر المجانى عن تشوهات الأجنة للحوامل فى الشهر الخامس.