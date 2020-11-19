شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تكشف جهود المحافظات فى طلاء واجهات المبانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التنمية المحلية الانتهاء من طلاء 123 ألف و469 مبنى وعمارات سكنية، مؤكداً استمرار جهود المحافظات فى طلاء واجهات المبانى خاصة على الطرق الرئيسية ومداخل المدن، لافتا إلى أن المبانى التى تم طلاء واجهاتها ظهرت بشكل إجمالى ساعد فى تحسين الصورة البصرية وإحياء الهوية العمرانية بمناطق كثيرة بالمحافظات، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى. ”الخليج 365” يوضح فيما يلى عدد المنازل التى تم طلائها فى المحافظات: 1. محافظة أسوان جاءت فى المقدمة حيث انتهت من طلاء 56 ألفاً و551 مبنى 2. الدقهلية انتهت من طلاء 24 ألفاً و788 مبنى 3. فى الأقصر تم طلاء واجهات 5613 مبنى 4. محافظة القاهرة انتهت من 3468 مبنى 5. بنى سويف 3005 مبانى. 6. الشرقية 2473 مبنى. 7. الجيزة 1669 مبنى. 8. مطروح 1491 مبنى. 9. المنوفية 2038 مبنى. 10. الغربية 2564 مبنى. 11. السويس 1354 مبنى. 12. قنا 5626 مبنى. 13. أسيوط 1900 مبنى. 14. جنوب سيناء 2014 مبنى.

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