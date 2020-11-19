شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن بدء دورة الحاسب الآلى الـ 25 للعاملين بالوزارة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق دورة الحاسب الآلى " ICDL" الـ 25 للعاملين بالوزارة وذلك بمركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، يوم السبت المقبل، ضمن خطة الوزارة فى التدريب والتأهيل.

وشددت الوزارة على المتدربين الالتزام بارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعى، والالتزام بكافة إجراءات الوقاية الصحية طوال مدة تواجده بالأكاديمية.

فى سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف عن أنه انطلاق أولى دورات الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية، فى إطار التوعية المستمرة والعمل على رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقالت الوزارة، أن هذه الدورات تتضمن وسائل وإيجابيات التعامل الجيد مع مواقع التواصل، ومخاطر ومحاذير التعامل مع مواقع التواصل، وأخلاقيات التعامل مع مواقع التواصل، وآلية كشف صفحات ومواقع أهل الشر وخطورة التعامل معها، مؤكدة أن هذه الدورات ستعقد فى جميع المديريات الإقليمية تباعًا.