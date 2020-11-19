مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. "شاهد عيان يكشف مفاجآت جديدة حول المذبحة الأسرية بحدائق الأهرام"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 05:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. "شاهد عيان يكشف مفاجآت جديدة حول المذبحة الأسرية بحدائق الأهرام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صراخ واستغاثة..الحقوني"..مع دقات عقارب الساعة السادسة من مساء أمس، كتبت نهاية أفراد أسرة بسيطة تقطن بمنطقة حدائق الأهرام، مكونة من سيدة مسنة تبلغ من العمر عامًا، و٥ أولاد " بنين وبنات"، عاش أهالى المنطقة ساعات قصيرة من الرعب، حيث بدأت الشقيقة تستغيث بالجيران قائلة، " الحقوني أخويا بيموت أمي وأخويا".

تنفرد بوابة "الخليج 365" في الحصول على صور من الطابق الذي وقع بداخله المذبحة، حيث كانت تقطن الأسرة بالدور الرابع من البوابة الرابعة بحدائق الأهرام.

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة، عن ملابسات محاولة عجوز الانتحار، صباح اليوم الأربعاء، بإلقاء نفسها من الطابق الخامس، إذ تبين أنها مختفية في ظروف غامضة منذ عام، وآخر لقاء جمعها بأسرتها بمحافظة الأقصر، العام الماضي، واختفت بعدها.

تقدم الهيثم هاشم سعد، المحامي بالنقض، بإنذار على يد محضر لكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك لمنع آمنة نصير، عضو مجلس النواب، والأستاذة بجامعة الأزهر، وذلك علي خلفية تصريحاتها المثيرة، عن زواج المسلمة بغير المسلم.

صرح ايمن محفوظ المحامي بالنقض والاستئناف العالي في تصريحات خاصة أنه بالصدفة البحتة ان يكون 18 نوفمبر 2019 هو يوم تقديمه شكوي للبرلمان ضد آمنه نصير لترويجها لزواج المسلمة من اليهودي والمسيحي.

أمرت الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة بإحالة موظف " محضر " من محكمة الاميرية الجزئية الي النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور، وذلك خلال جلسة محاكمة 8 ضابط و3 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث يناير 2011.. والتي قررت تأجيل نظرها لجلسة 2 ديسمبر المقبل لاستكمال للمرافعة.