شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: الاختلاف في الرأي ليس خيانة ولا عمالة.. والانتخابات لا تفرز الأفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الإنسان يجب أن يقف على أرضية وطنية ثابتة وهذا معناه ألا يكون متحجر الرأي ومواقفه ثابته لا تتغير.

وتطرق خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج يحدث في مصر، على فضائية إم بي سي مصر، إلى الحديث عن بعض المصطلحات التي تتردد كثيرا في الأوقات الحالية مثل الوطنية والتخوين، لافتا إلى أن المختلف في الرأي الآن قد يتهم بالتخوين والعمالة، وهذا ليس معناه أن هناك خونة وأشخاص يتعاملون مع دول أخرى ضد أوطانهم.

وأضاف «الفقي» أن الشخص المتحول لا يمكن أن يكون واقفا على أرضية وطنية، بل شخص يعمل في الظلام من أجل أهداف أخرى، وتكون حساباته في الغالب حسابات شخصية وليست حسابات موضوعية.

وأشار إلى الفترة الليبرالية في مصر كانت هناك مساحة من الحرية خاصة في البرلمان ولكن بعد ذلك مساحة قبول الرأي الآخر تقلصت وأصبح هناك التعنت والتمسك بالرأي وعدم قبول الآخر.

ورأى «الفقي» أن الانتخابات لا تفرز دائما الافضل، فهناك الكثير من الرؤساء الامريكان جاءوا إلى سدة الحكم رغم أن منافسيهم كانوا أفضل منهم عشرات المرات، ولكنها النظام المتوافق عليه والمقبول من الجميع رغم ما يحدث في بعض الاحيان من رفض الخاسر النتيجة كما يحدث في الكثير من الدول الافريقية.

وقال إن الدولة يجب أن توسع دائرة الشبهات لفترات قصيرة وفقا لما تقتضيه متقضيات الأمن القومي، وذلك لحماية المجتمع مثلما حدث مع جماعة الإخوان.