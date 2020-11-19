شكرا لقرائتكم خبر عن القمامة تحاصر مدينة العياط.. والأهالي يستغيثون بالمحافظ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استغاث عدد من أهالي مدينة العياط باللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية.

وشكا الأهالي من تقاعس مجلس المدينة عن أداء دوره في رفع تراكمات القمامة وتمهيد الشوارع، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وتعاني مدينة العياط وقراها من غياب الصرف الصحي، ويناشد الأهالي المسؤولين سرعة الانتهاء من مشروع الصرف بعد سنوات من تعطيله.

وشهدت مدينة العياط مؤخرًا رصف عدد من الشوارع الرئيسية، مثل شارع شكري القواتلي والمدبح، فضلًا عن تطوير منطقة المزلقان.

وتعرضت الشوارع المرصوفة حديثًا للتكسير بسبب أعمال المرافق، فضلًا عن طفح مياه الصرف، ما أدى إلى اختفاء طبقة الأسفلت.

تلال القمامة تحاصر مدينة العياط

تلال القمامة تحاصر مدينة العياط

تلال القمامة تحاصر مدينة العياط

تلال القمامة تحاصر مدينة العياط