شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بني سويف يتفقد مستوى الخدمات والتطوير في المستشفى التخصصي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زار الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، المستشفى التخصصي لمتابعة مستوى الخدمات الصحية والوقوف على مستجدات أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفي، ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة لتحسين ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، بما يدعم تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضي،وضمن الاستعدادات المستمرة لتداعيات فيروس كورونا،وتحسباً لاحتمالية حدوث موجة جديدة من المرض.

تفقد نائب المحافظ عدداً من أقسام المستشفى والعيادات الخارجية،وغرف العمليات وأقسام العناية المركزة والجراحة، للاطمئنان على سير العمل وانتظام الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض، متفقدا قسم رعاية القلب بعد إضافة جهاز قسطرة جديد الذي تم تشغيله ضمن جهود الدولة لدعم الخدمة الصحية.

وتابع أعمال التطوير التي يتم تنفيذها بالمستشفى، متفقداً مبنى العمليات الجديد الذي يشهد أعمال تطوير لتجهيز 3 غرف عمليات كبرى، سوف تسهم بشكل كبير في تقديم خدمة طبية بالشكل المطلوب.

وعقد «سلامة» اجتماعا مع إدارة المستشفى لمناقشة خطة الاستعدادات للتعامل خلال المرحلة القادمة، خاصة في ظل توقعات بحدوث موجة جديدة من فيروس كورونا، مشيرا إلى توجيهات المحافظ محمد هاني غنيم بالعمل المتواصل ضمن خطة الدولة الشاملة في مواجهة الفيروس، والتعاون المثمر بين كافة عناصر المنظومة الصحية لتحسين مستوى الخدمة الصحية، والتعاون في تذليل كافة المعوقات التي تواجه المنظومة مع ضرورة العمل خارج الصندوق في المواقف الطارئة وأوقات الأزمات.

رافق نائب المحافظ خلال الزيارة كل من الدكتور صلاح عمر مدير المستشفى التخصصي والدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، والدكتورة إيمان البنا نائب مدير المستشفى.