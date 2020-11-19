شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد»: تشغيل قطارين «روسي» جديدين اعتبارًا من السبت (المواعيد والمحطات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت هيئة السكة الحديد تشغيل قطارين جديدين روسى أرقام 1010 و1011 من القاهرة أسوان والعكس اعتبارا من السبت 21 نوفمبر. وحددت جدول تشغيل الرحلات كالتالي: قطار رقم 1010 القاهرة إلى اسوان قيام من القاهرة الساعة 12.05 صباحا ويقف بمحطات: «بني سويف- المنيا- ملوي- ديروط- اسيوط- ابوتيج- طما- طهطا- المراغة- سوهاج- جرجا- البلينا- دشنا- نجع حمادي- قنا- قوص- الاقصر- ارمنت- اسنا- السباعيه- ادفو- كوم امبو- اسوان». قطار رقم 1011 اسوان القاهرة قيام من اسوان الساعة 11.15 مساءا ويقف بمحطات: «كوم امبو- ادفو- اسنا- الاقصر- قنا- دشنا- نجع حمادي- جرجا- سوهاج- المراغة- طهطا- ابوتيج- اسيوط- القوصيه- ديروط- ملوي- المنيا- بني مزار- بني سويف- الجيزة- القاهرة). الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

كانت هذه تفاصيل خبر «السكة الحديد»: تشغيل قطارين «روسي» جديدين اعتبارًا من السبت (المواعيد والمحطات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.