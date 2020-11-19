شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة عن القيمة الاقتصادية لنبات السيزال في بحوث الصحراء بمطروح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ألقى الدكتور وليد محمد عبدالعظيم، أستاذ زراعة النباتات الطبية والعطرية، محاضرة في مركز بحوث الصحراء بمطروح ضمن ابحاث مؤتمر الاستفادة من النباتات العصارية الصحراوية.
وأوضح «عبدالعظيم» الخواص والقيمة الاقتصادية لنبات السيزال تحت ظروف الصحاري المصرية، مشيرا إلى أن النباتات العصارية بصورتها البرية أو المنزرعة تعتبر كنز الصحراء المفقود وذلك لقدرتها على تحمل الظروف البيئية القاسية من جفاف وارتفاع درجات الحرارة وضعف بناء التربة وانخفاض خصوبتها.
وقال إن نبات الاجاف سيزال يعتبر واحدا من اشهر النباتات العصارية التي لديها القدرة على تحمل الجفاف وقلة احتياجه للسماد والعناية بالتربة، بالإضافة إلى انه يعمل على تثبت الترب الرملية وعائق أمم حركة الكثبان الرملية إلى ضعف تأثره بالرياح.
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