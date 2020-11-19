شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قطع الكهرباء عن محطة محولات سمنود الجديدة بالغربية لإجراء الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس أشرف الحسيني رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات سمنود الجديدة، اليوم الخميس، من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية علي المحطة.

وأشار رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية في بيان له إلى أن الأماكن التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي خلال تلك المدة الزمنية بمدينة سمنود هى " منطقة السكة الحديد، و الشحانية، وسماحة، و الترعة، وجزء من المنطقة الصناعية، ومنطقة المركز، و منطقة المستشفى، وشارع البحر حتى بيع المصنوعات، ومدخل مدينة سمنود، وميدان النحاس".

وأضاف أن خطوط الريف تشمل قرى محله زياد، وميت عساس، وكفر حسان، وكفر الثعبانية، والراهبين ، والناصرية، وبهبيت الحجارة، وبلوحة أبو علي بالمحلة الكبرى منطقة مبارك، والعباسية ، والسلندرات، ونادي المعلمين بالمحلة، ومركز شرطة المحلة " وتهيب الشركة قاطني تلك المناطق توفير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.