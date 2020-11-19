شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن تحديد مواعيد اختبارات الميد تيرم.. تبدأ 25 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان ، إن الجامعة حددت الموعد الرسمى لإجراء اختبارات الميد تيرم على مستوى كليات الجامعة لتبدأ فى 25 نوفمبر الجارى وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية .

وأضاف الدكتور ماجد فهمى نجم فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن اختبارات الميد تيرم ستتم على محورين حسب طبيعة كل كلية والإعداد بها حيث أن سيتم إجراءاتها اون لاين من خلال منصة الجامعة التعليمية الإلكترونية لبعض الفرق الدراسية واحراءها حضوريا بالحضور إلى قاعات الجامعة .

وتابع رئيس جامعة حلوان ، أن الجامعة تراعى تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال اختبارات الميد تيرم أسوة بتطبيقها خلال العام الدراسى من حيث توفير مقياس حرارة على بوابات الحرم الجامعى إضافة إلى حظر دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات الطبية وكذلك تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى داخل قاعات الامتحانات .