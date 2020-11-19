محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة عن النصائح للمواطنين من أجل حماية المنازل من فيروس كورونا المستجد.
وتضمنت النصائح ما يلي:
- غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار.
- التأكد من تطهير الأسطح بالمطهرات بصفة دورية.
- إذا كان أي من أفراد الأسرة يعاني من أعراض تنفسية وارتفاع في درجات الحرارة يجب أخذ الاحتياط أثناء الاختلاط به والاتصال بالخط الساخن 105.
- عند استضافة أحد الأشخاص بالمنزل، اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية: غسل الأيدي، تطهير الأسطح، ارتداء الكمامة، إضافة إلى التباعد الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر منها عند استضافة أشخاص.. 4 توجيهات من الصحة لحماية منزلك من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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