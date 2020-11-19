شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج جمال العدل: أعدت تصوير مشاهد بسبب جملة «الأهلي فاز على الزمالك»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المنتج الفني جمال العدل على شدة انتمائه وعشقه لنادي الزمالك، مشيراً إلى أن هذا الأمر أثر كثيراً على عمله.

وأوضح العدل في تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك: «أعدت تصوير بعض المشاهد في الأفلام والمسلسلات بسبب ظهور كلام مكتوب على الحائط ضد النادي الأبيض».

وواصل العدل حديثه: «أقوم بإعادة تصوير المشاهد التي تظهر خلالها على الحائط جملة الأهلي فاز على الزمالك وخلافه».

وأنهى تصريحاته: «قمت بفصل بعض الأشخاض الذين أساءوا للزمالك ببعض مقاطع الفيديو التي تم إذاعتها خلال مسلسلات وأفلام من إنتاجي».