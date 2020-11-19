شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية» توجه تعليمات جديدة للمستشفيات استعدادًا للموجة الثانية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية خطاب تعليمات جديدة للمستشفيات بسبب الزيادة الملحوظة في حالات فيروس كورونا المستجد، واستعداد المديرية بناء على الخطة التي وضعتها وزارة الصحة.

وشملت التعليمات الالتزام بالبيان الخاص بالإصابات والاشتباه وتبليغه للمديرية قبل الساعة العاشرة صباحًا، وصرف العلاج للحالات البسيطة التي تخضع للعلاج والعزل المنزلي، قبل مغادرة المستشفى.

وأكدت المديرية خلال خطابها المرسل للمستشفيات على زيادة أعداد الأسرة المتواجدة بالمستشفى بواقع 25%، مع مراعاة التباعد الاجتماعي، وتوفير 10 أسرة عناية متوسطة، مزودة بالأكسجين عالي الكفاءة لاشتباه حالات فيروس كورونا.

وشددت المديرية في تعليماتها للمستشفيات على تفعيل عيادة الفرز بالمستشفيات المختلفة، وعدم رفض الحالات والتعامل مع جميع الحالات الواردة، المتابعة الدورية لأجهزة التنفس الصناعي، ومتابعة صرف الأدوية من قبل مدير المستشفى ووضع ورقة إرشادات بالتعليمات مع العلاج.