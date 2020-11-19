شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل: الأهلي منافس الزمالك التقليدي وأشعر بالسعادة عند خسارته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف المنتج الفني جمال العدل عن أكثر المباريات التي أسعدته نتيجتها على مدار السنوات الأخيرة. وقال العدل في تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك: «فرحت كثيراً بهزيمة الأهلي بالثلاثة أمام النجم الساحلي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2007». وأوضح: «هذا أمر طبيعي والأهلي هو منافس الزمالك التقليدي». وشدد العدل المعروف بانتمائه للزمالك على أنه يفرح بأي انتصار يحققه النادي الأبيض قائلاً:«حتى لو كسبنا مصر للتأمين». الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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