شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل: عادل إمام كان زملكاوي وتحول إلى أهلاوي" والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المنتج الفني جمال العدل إن الفنان الكبير عادل إمام كان يشجع الزمالك في فترة شبابه، قبل الانتقال لتشجيع الزمالك.

وأضاف العدل خلال تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك:«عادل إمام تحول إلى مشجع أهلاوي بسبب نجله رامي إمام الذي يعشق النادي الأحمر».

وأكمل:«هذا ما أعلمه عن ميول عادل إمام، ولكنه لم يفصح عن ميوله بشكل رسمي للجماهير».

وواصل: «لا يعنيني هذا الأمر كثيراً، وتشجيع الزمالك فخر وشرف لكل من ينتمي للنادي».