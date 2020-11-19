شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أساتذة بجامعة بورسعيد ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصدرت جامعة ستانفورد الامريكية مؤخرا قائمة بأسماء أفضل 2% من علماء العالم في مختلف التخصصات وعددهم نحو 160 ألف عالم من 149 دولة، وذلك اعتمادا على قاعدة بيانات SCOPUS، في 22 تخصصا علميا و176 تخصصا فرعىا للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية.

واحتوت هذه القائمة على 396 عالما مصريا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية حيث تم اختيار 5 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد وهم: الدكتور خالد زكى محمد الوكيل كلية العلوم قسم العلوم البيئية والدكتور ناصر محمد حسنى كلية العلوم قسم الكيمياء والدكتور مؤمن صلاح الدين رفعت كلية العلوم قسم الكيمياء ومعار والدكتور وليد مسلم كلية العلوم قسم الفيزياء والدكتور ممدوح عياد جاد الله كلية الهندسة قسم الهندسة الكيمائية.

وتقدم الدكتور ايمن ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، بخالص التهنئة لهم وللجامعة على هذا الاختيار طبقا لدراسة جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الامريكية، كما اعرب عن سعادته وفخره واعتزازه بكل ما حققته الجامعة وتقدمها بالتصنيفات الدولية موجهاً التهنئة إلى كافة أعضاء هيئة التدريس والعلماء والباحثين بالجامعة لحصولهم على هذا التصنيف الذي يعكس مدى الجهد المبذول في الفترة الأخيرة في مجال البحث العلمي بالجامعة وزيادة عدد الأبحاث المنشورة.