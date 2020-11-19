شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: المسؤولون عن جائزة نوبل تعجلوا في منحها لـ آبي أحمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، ضرورة أن يكون خطاب المؤسسات الدينية الإسلامية مبني على التسامح واتساع الصدر وقبول الآخر، مشيرًا إلى أن المنافسة مع المتشدد في رأيه لا فائدة منها.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أنه يجب أن تقل مساحة الحوار والاختلاف في قضايا الماضي، كما يجب علينا أيضًا التفكير في المستقبل وقضايا جديدة تهم الناس.

وفي سياق آخر، علق رئيس مكتبة الإسكندرية على الحرب في إثيوبيا بين إقليم تيجراي والحكومة الاتحادية، برئاسة آبي أحمد، مشيرًا إلى أن موقف «آبي أحمد» اهتز في بلاده بسبب هذه الحرب.

ولفت «الفقي» إلى أن المسؤولين عن جائزة «نوبل» للسلام تعجلوا في منحهم رئيس وزراء إثيوبيا الجائزة، مؤكدًا أن الموقف المصري تجاه «سد النهضة» الأثيوبي رصين وهادئ ولم يتراجع أبدًا.