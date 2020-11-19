شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن تحصين 2.4 ملايين طائر ومعاينة 2199 مزرعة لمواجهة أنفلونزا الطيور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن حملة التحصينات ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والتى قام بها أطباء الطب الوقائى بالهيئة والمحافظات، أسفرت عن تحصين (2,403,954) طائـر خلال شهر اكتوبر 2020.

وأضاف التقرير، الذى حصل ”الخليج 365”، عليه بأن الهيئة ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها إصدار شهادات الأمان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الامان الحيوى بعد معاينتها وبلغ إجمالى عدد المزارع التى تم معاينتها (2199) مزرعة خلال نفس الفترة، وبلغت إجمالى عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الإدارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات (82951) تصريح وبلغ إجمالى الطيور المنقولة بين المحافظات 3,611,029 طائر.

وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية وتنمية الثروة الحيوانية والثروة الداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الادارة المركزية للطب الوقائى بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور والتى تهدف إلى السيطرة على المرض وذلك من خلال اجراءات التقصى الوبائى النشط الذى يتم فى جميـــع محافظات الجمهورية وفى أسواق بيع الطيور.

وذكر تقرير الخدمات البيطرية، أنه يتم تطبيق الأمان الحيوى بالمزارع، معاينة المزارع والمفرخات ومصانع الاعلاف واعداد شهادات الأمان الحيوى تمهيدا لاستصدار ترخيص تشغيل لها، اعداد ومتابعة وتنفيذ المنشورات الدورية التى تصدرها الهيئة لشرح اجراءات مكافحة المرض، تنفيذ برامج المنشآت والمناطق المعزولة عن شركات ومزارع الدواجن، ومعاينات المزارع كمحجر بيطرى مؤقت حسب طلب الشركات المستوردة لاستقبال كتاكيت مستوردة عمر يوم واحد ومتابعة الطيور وتحصينها تحت اشراف الهيئة.

وأوضح التقرير، أنه يتم متابعة المزارع والحضانات فى نطاق الوحدات البيطرية وعمل اختبار فحص ما قبل البيع لإصدار تصاريــح البيع والنقل، عمل دورات تدريبية لأصحاب المزارع لزيادة الوعى والاستفادة القصوى من تطبيق شروط الامان الحيوى لمنع انتشار الامراض بين المزارع، ويتم تنفيذ خطة التحصين الموجه بنطاق التحصين حول البؤرة وتحصين الحضانات، تحصين الحضانات على مستوى الجمهورية بجرعتين "جرعة أولية، وجرعة منشطة" قبل تسويقها.

وتحصين الطيور المنزلية والحضانات حول البؤرة المكتشفة فى نطاق 9 كم، متابعة ومراقبة عملية التحصين التى تقوم بها المديريات، وخفض الحمل الفيروسى من خلال تعاون الطب البيطرى والمحليات والبيئة يتم تنفيذ خطة خفض الحمل الفيروسى من خلال تطهير الاسواق والرياشات والمنازل وعقد ندوات ارشادية على مستوى جميع المديريات.