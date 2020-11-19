شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية الكاثوليك فى أسيوط تنظم غدا مؤتمر "مشروع حياتى" للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم مطرانية الأقباط الكاثوليك فى أسيوط، مؤتمر "مشروع حياتي" للشباب، تحت رعاية الأنبا كيرلس وليم مطران الإيبارشية، وبحضور الأب مراد مجلع الخادم الإقليمى للآباء الفرنسيسكان، وذلك غدا الجمعة.

وأوضحت إيبارشية أسيوط، أن التجمع سيكون الجمعة المقبلة، وأنه خلال المؤتمر سيتم تنظيم صلوات أيام تساعية بالمنطقة الشمالية فى كنيسة مار جرجس العزبة، يوم الإثنين المقبل والمنطقة الجنوبية بمنطقة الزرابى فى أبو تيج، يوم الثلاثاء المقبل، والمنطقة الشرقية يوم الأربعاء المقبل.

وكان المركز الثقافى الفرنسيسكانى للدراسات القبطية، التابع للكنيسة الكاثوليكية، قد اختتم مؤتمر التعليم المسيحى فى مصر، تحت عنوان "التعليم المسيحى وتحديات العصر"، السبت الماضى، والذى بدأ منذ الجمعة الماضى بدير السيدة العذراء للآباء الفرنسيسكان بالمقطم، وقد بدأ المؤتمر بالصلاة الافتتاحية وكلمة اللجنة المنظمة من الأب ميلاد شحاتة، مسئول المركز الثقافى الفرنسيسكانى للدراسات القبطية

كما احتوى المؤتمر على لقاء بعنوان "التعليم المسيحى والتحديات الرعوية"، مع نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية ومدير المكتب الإعلامى الكاثوليكى، وأيضًا لقاء "تبادل أدوار"، ومناقشة مع الأب بيشوى رسمى، مدير كلية العلوم الإنسانية واللاهوتية.