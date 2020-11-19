شكرا لقرائتكم خبر عن عالمة مصرية فى أمريكا: سنظل نرتدى الكمامات حتى نهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هبة مصطفى عالمة مصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه يمكن أن نمارس الحياة الطبيعية ولكن مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، مشيرة إلى أن الأماكن التى ستغطيها التطعيمات ستتمكن فيما بعد من التخلى عن الإجراءات الاحترازية وتعود إلى طبيعتها، وقالت: "بعض الأماكن في العالم التى سيتم تطعيم مواطنيها ستتمكن من العيش بشكل طبيعى، مؤكده "سنظل نرتدى الكمامات طوال عام 2021 ولا أتوقع أن نتخلى عنها قبل هذا الموعد ولكننى متفائلة".

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "لم يثبت علميا حتى الآن أن العدوى تنتقل من خلال الأسطح والحقيقية العلمية تقول أنها تنتقل من خلال الرذاذ والتقارب، لذلك لابد للأهمية أن يكون هناك تباعد اجتماعي مستمر بين الناس، حتى لا تنتقل العدوى ولابد من ارتداء الكمامة باستمرار".