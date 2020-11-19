عالمة مصرية فى أمريكا: سنظل نرتدى الكمامات حتى نهاية 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هبة مصطفى عالمة مصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه يمكن أن نمارس الحياة الطبيعية ولكن مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، مشيرة إلى أن الأماكن التى ستغطيها التطعيمات ستتمكن فيما بعد من التخلى عن الإجراءات الاحترازية وتعود إلى طبيعتها، وقالت: "بعض الأماكن في العالم التى سيتم تطعيم مواطنيها ستتمكن من العيش بشكل طبيعى، مؤكده "سنظل نرتدى الكمامات طوال عام 2021 ولا أتوقع أن نتخلى عنها قبل هذا الموعد ولكننى متفائلة".
وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "لم يثبت علميا حتى الآن أن العدوى تنتقل من خلال الأسطح والحقيقية العلمية تقول أنها تنتقل من خلال الرذاذ والتقارب، لذلك لابد للأهمية أن يكون هناك تباعد اجتماعي مستمر بين الناس، حتى لا تنتقل العدوى ولابد من ارتداء الكمامة باستمرار".
وقالت: "هناك تحاليل يتم إجراءها قد تظهر نتيجتها في نصف ساعة، وأخرى في 45 دقيقة وهناك تحاليل تظهر نتيجتها خلال 3 ساعات، وبداية من الشعر المقبل سنبدأ التحليل لـ 4 آلاف إلى 6 آلاف شخص لتحديد إصابتهم بكورونا أو إنفلونزا موسمية، وأفضل موعد لإجراء التحليل أو اختبار الـ pcr يكون بعد ظهور الأعراض على المصاب".
وتابعت: "قمنا بعمل جروب وننظر في كافة الأبحاث الخاصة بفيروس كورونا، ونقوم بتدوين الملاحظات على أبحاث التطعيمات والتشخصيات، خاصة بعد أن أصبحت الأبحاث الخاصة بالفيروس تظهر بشكل سريع، فكان لابد من التعامل معها بسرعة كبيرة، والتطعيمات تحديدا يتم متابعتها من عدد كبير للغاية من الباحثين، وسيتم البدء في الحديث عن طرق توزيع التطعيمات خلال الفترة القليلة المقبلة، ولا يوجد حل لأزمة حفظ التطعيم في درجات حرارة شديدة الانخفاض".
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