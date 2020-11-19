شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم قنديل: تواجد أكثر من لقاح كورونا يحد من الاستغلال السياسى للدواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، إنه بالطبع سيكون هناك استغلال سياسى للقاحات الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مهما كان الحديث عن حياد العلم والعلماء، ولكن الذى يحد من ذلك فكرة تعدد اللقاحات، أي فكرة وجود أكثر من لقاح من أكثر من شركة مثل فايزر، ومودرنا، بالإضافة للقاح أكسفورد، واللقاح الروسى، والأخر الصينى، وأن تعدد اللقاحات من الممكن أن يحد من الاستغلال السياسى.

وأضاف الكاتب الصحفى، خلال لقاء حوارى، يوم أمس الأربعاء، على برنامج المواجهة، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل على فضائية إكسترا نيوز، أنه سيكون هناك دور لمنظمة الصحة العالمية فى توفير اللقاحات للدول الأكثر احتياجا والأكثر فقرا، والتوزيع العادل.

وأشار الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، إلى أن فكرة التوزيع اللقاحات عموما، لا يمكن الحديث عن عدالة مطلقة، لكن فكرة التوزيع ممكنة، فهناك شركات كبرى مثلا فى الهند والتي لا تملك أي لقاح لكنها مستعدة لتصنيع لقاحات، سواء فى إمكانية أخذ امتياز تصنيع.

وأكد الكاتب الصحفى، على أن مصر لديها إمكانية فى أخذ امتياز تصنيع لقاحات، من أول اللقاح الصينى، إلى أكسفورد وفايزر، حسب المعلن، لذلك وجود هذه اللقاحات ستحد من فكرة الاستغلال السياسى أو تقديم شعوب على شعوب.