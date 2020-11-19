شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهرى: الملائكة خدم مكلف برعاية كائن رفيع القدر عند الله اسمه الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن الملائكة خدم مكلفون من الله تبارك وتعالى بخدمة ورعاية كائن رفيع القدر عند الله اسمه الإنسان، ويصحبونه ليل نهار ويغير بعضهم البعض مثل "الشيفتات" بشكل منظم لرعاية بنى آدم.

وأضاف خلال برنامج مساء "dmc" المذاع على قناة "dmc"، أن الله كبير والكبار يتيحون الحريات للآخرين، أما الصغار فمتسلطين، وقد خلق الله الخلق وأعطاهم الحرية بعظمته وقدره، وجعل الشيطان مثل للمعصية حتى يشار إليه ونتجنبه، وكان الله قادرا على أن يجعله فى طاعة فقط، لكنه يترك الحرية للخلق ولا يجبرهم فهو كبير غنى عنهم، ويعذب الشيطان بالنار رغم خلقته من نار مثلما يؤذى الإنسان بالحجر الذى صنع من طين مثله.

وأوضح، أن الطفل يتنفس ويعرف الهواء ولا يراه، ويرسم البيت ولا يستطيع أن يعيش فيه ويشكل بيت من الرمل ولا يستطيع أن يعيش فيه أو يدخله لأن الصانع أكبر من الصانعة، ويجب أن نعلمهم أن الله مُنزَّه عن الحسية أو الشكل التقليدى، وطريقة عرض الغيبيات على الطفل هى منهجية علم الكلام الذى يدرسه الأزهر.