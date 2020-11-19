شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": 700 ألف حالة وفاة سنويا بسبب ميكروبات مرتبطة بالمضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر أبو العطا ، مسؤول الترصد بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك 700 ألف حالة وفاة سنويا سبب الإصابة بالجراثيم متعددة المقاومة، ومتوقع زيادة الأعداد ، بسبب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية.

وأوضح أبو العطا ، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي ام سي"، على فضائية "DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، أن سوء استخدام المضادات الحيوية يؤدى لتعود الفيروس أو البكتريا على العلاج وبالتالى لا يتم الاستجابة للعلاج ، لافتا الى أن المضادات الحيوية ثلاث أنواع ويجب تناولها باستشارة الطبيب، مضيفا لو قلت الفترة الزمنية أو زادت من استخدام المضادات حيوية ستحدث مشكلة، فعند انخفاض الجرعة فإن البكتريا لن تموت ولكنها يمكن أن تنشط مرة أخرى، وعند زيادة الجرعة، قد تميت البكتريا التي تفيد الإنسان، مشيرا الى أن الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية قد يؤدى إلى زيادة البكتريا الضارة.