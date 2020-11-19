شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد خطوات التقدم لامتحانات أبناؤنا فى الخارج إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات التقدم لامتحانات أبناؤنا فى الخارج للعام الدراسى الحالى،2020،2021، موضحة أن التقديم يبدأ إلكترونيا على موقع الوزارة، أيقونة" أبناؤنا في الخارج، ويتم فتح الموقع لتسجيل الاستمارة خلال شهر نوفمبر الجارى ويغلق الموقع بعد شهر من بداية فتح الموقع على أن ترسل السفارات جميع الاستمارات في موعد أقصاه نهاية الشهر التالى من تاريخ انتهاء فترة التسجيل وفى حالة تأخير إرسال الاستمارات تقع المسئولية كاملة على السفارة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يقوم ولى الأمر أو الطالب بالدخول على الموقع الإلكترونى بالرقم القومى من واقع شهادة ميلاد الطالب وتسجيل كافة البيانات بالاستمارة الإلكترونية ويراعى تسجيل اسم الطالب كاملا ومطابقا في كل شهادة الميلاد وبيان النجاح وطباعتها والتوقيع عليها وتقديمها للسفارة لاعتمادها بخاتم الجمهورية من السفارة ومدونا عليها اسم الطالب وصورة أخرى لطلاب الصف الثالث الإعدادى مختومة على الظهر لوضعها على شهادة النجاح.

وشددت الوزارة على أنه لا يعتبر الطالب متقدم للامتحان إلا بعد تسليم استمارة التقدم والمستندات التي تثبت أحقيته في التقدم للامتحان وسداد رسم الامتحان واستخراج رقم جلوس له، وتقوم السفارة باستلام التقدم من أولياء الأمور مرفقا بها كافة أصول المستندات المطلوبة وعليها مراجعة الاستمارة والمستندات والتأكد من أحقية كل طالب في التقدم للامتحان مع عدم قبول صورة للمستندات، ويتم تجميع استمارات التقدم لكل صف دراسى على حدة وتوضع في مظروف خاص يدون عليه العبارة التالية استمارات الطلبة المتقدمين لامتحان النقل ويذكر اسم الامتحان، موضحة أنه بالنسبة للصف الثانى الثانوى فيتم إعداد كشوف مستقلة لكل شعبة على حدة مهما كان عدد المقتدمين له حتى لو كان طالبا واحدا ويراعى تحديد كشوف مستقلة لطلاب اللغات.

وأكدت الوزارة أنه لا يجوز التقدم للامتحان بعد إغلاق الموقع الإلكترونى إلا بعد التقدم للسفارة بالأسباب والمستندات التي أدت إلى التأخير عن موعد التقدم للامتحان على أن تقوم السفارة بإرسال تلك المستندات إلى الإدارة العامة للامتحانات للبت في إمكانية قبول الطالب وفى هذه الحالة تقوم السفارة بطباعة استمارة التقدم وتسليمها للطالب لاستيفاء بياناتها بخط اليد وإعادتها مرة أخرى إلى السفارة للاعتمادها مرفقا بها أصول المستندات المطلوبة وسداد رسم الامتحان وذلك في موعد غايته 31 يناير 2021.

وأشارت الوزارة إلى أنه على السفارة التأكد من تواجد الطالب بالدولة أثناء التقدم وحتى موعد انتهاء الامتحانات وذلك خلال تاريخ تأشيرة دخول الطالب الدولة المثبت بجواز السفر، موضحة أنه على المكتب الثقافي أو السفارة تحويل الرسوم الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في موعد أقصاه الأول من شهر فبراير 2021.