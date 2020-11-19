شكرا لقرائتكم خبر عن كندا: حكومات إيران والصين وروسيا تستهدفنا ببرامج قرصنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت كندا، إن حكومات إيران والصين وروسيا تستهدفهم ببرامج قرصنة، موضحة أن التهديدات تشكل خطرا استراتيجيا على إمدادات الطاقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق كشفت إحصائيات وكالة خدمات الحدود الكندية، الأربعاء، عن أنه تم السماح لأكثر من خمسة ملايين وافد إلى كندا بتخطى متطلبات الحجر الصحى لمدة 14 يوما التى تم فرضها عندما أغلقت البلاد حدودها أمام السفر غير الضرورى فى أواخر شهر مارس.
وتظهر البيانات، التى جمعتها وكالة خدمات الحدود الكندية بناء على طلب من هيئة الإذاعة الكندية "سى بى سى نيوز"، أن أكثر من 80% من إجمالى عدد الوافدين البالغ 6.5 مليون إلى كندا بين 31 مارس و 12 نوفمبر تم إعفاؤهم من الحجر الصحي.
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