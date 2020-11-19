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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العالم الأزهرى، الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية، أنه من الضرورى أن نعلم الطفل أن ليس كل شىء لا يراه أو يغيب عنه فهو ليس موجود، فلو سألك طفلك الذى يسأل عن عدم سبب رؤية الله "نشم الهواء ونعرفه ولم نراه"، مشيرا إلى أن الطفل يسأل دائما كيف نعبد الله وكيف يكون موجود ونحن لا نراه، وذلك لأن الطفل لا يؤمن فى هذه المرحلة إلا بالحواس. وأضاف​ مستشار رئيس الجمهورية، خلال برنامج مساء "dmc" المذاع على قناة "dmc"، أن الطفل يتنفس ويعرف الهواء ولا يراه، ويرسم البيت ولا يستطيع أن يعيش فيه ويشكل بيت من الرمل ولا يستطيع أن يعيش فيه أو يدخله لأن الصانع أكبر من الصنعة، ويجب أن نعلمهم أن الله منزه عن الحسية أو الشكل التقليدى، وطريقة عرض الغيبيات على الطفل هى منهجية علم الكلام الذى يدرسه الأزهر.

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