شكرا لقرائتكم خبر عن "مكافحة العدوى": الإفراط فى تناول المضادات الحيوية يجعلها غير فعالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إيهاب عطية مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، إن الإفراط فى تناول المضادات الحيوية يولد ميكروبات تجعل هذه المضادات غير فعالة عند تناولها، وتابع: "مش أى حد يأخذ مضاد حيوى ولابد أن تصرف أدوية المضاد الحيوى بروشتة من طبيب متخصص".

وأضاف "عطية"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "خبر اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية دينا زهرة، عبر قناة "ON"، أن الإدارة العامة لمكافحة العدوى تعقد ندوات فى مختلف المحافظات داخل المستشفيات ومديريات الصحة، وبيوت الشباب، من أجل توعية المواطنين بخطورة التناول المفرط للمضادات الحيوية إلى جانب الأطقم الطبية وصغار الأطباء.

وأكد "عطية"، أن تناول المضاد الحيوى، دون إشراف طبيب متخصص يشكل خطر شديد جداً على الأطفال وكبار السن.