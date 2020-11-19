شكرا لقرائتكم خبر عن النقل العام بالقاهرة تتلقى 1213 طلبا من كبار السن لركوب جميع الخطوط مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت مكاتب اشتراكات هيئة النقل العام بالقاهرة، 1213 طلبا من المواطنين كبار السن لاستخراج كارنيهات الركوب مجانا على خطوط الهيئة بالقاهرة الكبرى، وذلك خلال الـ3 أيام الأولى من فتح باب تلقى الطلبات، للمواطنين فوق الـ70 سنة مجانا، حيث شهدت مكاتب الاشتراكات خلال هذه الأيام اقبال كبير من المواطنين للاستفادة من خدمة الركوب مجانا.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرر أن يتم إصدار كارنيهات هيئة النقل العام لكبار السن للركوب مجانا لمدة سنة بدلا من 6 أشهر للتسهيل عليهم، وتوفير الجهد والوقت، حيث أصدر تعليماته لهيئة النقل العام بإصدار كارنيهات اشتراك مجانى سنوى لكبار السن فوق سن الـ70 عاما للركوب مجانا بأتوبيسات النقل العام بالقاهرة الكبرى وذلك لتخفيف العبء عن كبار السن وعرفانا بالجميل لهذه الفئة التى خدمت الوطن فى مختلف المجالات وتنفيذا لتوجيهات الدولة، وفى إطار حرص الدولة على تقديم كل أوجه الرعاية لكبار السن وتوفير كافة التيسيرات لهم.

ومن جانبه أشار اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، أن الاشتراك سارى لمدة عام كامل ويمكن استخراج الكارنية من مكاتب اشتراكات النقل العام بموقف العباسية ومكتب النقل العام بجامعة الأزهر بمدينة نصر ومكتب هيئة النقل العام بالعتبة ومكتب هيئة النقل العام بالمظلات ومكتب هيئة النقل العام بالجيزة 7 شارع مراد.

وأكد رئيس هيئة النقل العام، أن المكاتب تعمل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرًا ولا يحتاج المواطن سوى تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى و2 صورة شخصية ومبلغ 5 جنيهات تكلفة إصدار الكارنيه .