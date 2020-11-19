شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: تحرير 5 آلاف محضر لمحلات مخالفة للإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المواطن غير الملتزم بالإجراءات الاحترازية بالوقاية من فيروس كورونا سوف يحاكم تحت طائلة القانون. وأضاف، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع الإعلامى عمرو خليل، المذاع على فضائية CBC، أن الحكومة تحذر فى كل اجتماع على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء وجه بمنع دخول المواطنين الى المصالح الحكومية بدون كمامة .

ولفت إلى أن الالتزام بارتداء الكمامة إلزاميا لكل مواطن فى المصالح الحكومية، مشيرا إلى أن متوسط عدد المحاضر للمحلات المخالفة لعدم متابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حوالى 5 آلاف محضر يوميا.

وأكد بدء فتح باب التسجيل فى منحة العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أننا نقوم بفحص أسماء المسجلين فى منحة العمالة غير المنتظمة.