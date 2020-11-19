أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الموجة الثانية لكورونا أكثر انتشارا وخطورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. رئاسة الجمهورية تطلق التطبيق الخاص بالهواتف الذكية (Android) رئيس الوزراء: الموجة الثانية لكورونا أكثر انتشارا وخطورة من سابقتها مصادر: غلق المطاعم 12 مساء فى الشتاء والواحدة صباحا بالصيف والمحال 10 مساء نادر سعد: إجراءات وزارة الأوقاف الاحترازية خطوات استباقية هامة الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الغد وأماكن سقوط الأمطار بأنحاء الجمهورية بيان نارى من الخارجية يدعو فرنسا لعدم التدخل بالشأن الداخلى واحترام مبدأ السيادة وزير العدل يتابع إطلاق تقديم خدمات الشهر العقارى بالسيارة المتنقلة.. فيديو متحدث الوزراء: ارتفاع فى أعداد الإصابات بكورونا اليوم يتجاوز الـ300 حالة الأمم المتحدة: مؤسسة ”الخليج 365” شريك أصيل في نشر الوعي حول الأهداف الأممية مركز الأزهر للفتوى يؤكد وجود نص صريح يحرم زواج المسلمة من غير المسلم مكافحة الإدمان: ضبط 13 سائق حافلات مدرسية يتعاطون مخدرات وإحالتهم للنيابة رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى وزير القوى العاملة يكشف موعد الانتهاء من حصر المستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة قطع الكهرباء لمدة 3 ساعات عن 89 منطقة بالجيزة غدا.. تعرف عليها " البنك الدولى " يشيد بنجاح مصر في تحسين متغيرات اقتصادها الكلي البحوث الفلكية: ترقبوا غدا اقتران القمر مع المشترى وزحل فى مشهد بديع آمنه نصير: زواج مسلمة من مشرك حرام بنص القرآن وزواج الكتابى حرام باجتهاد الفقهاء الفريق محمد فريد يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى "نصر 18" العفو الدولية تحذر قطر من التهاون فى حقوق العاملين بمشاريع مونديال 2022 وزير القوى العاملة يكشف موعد الانتهاء من حصر المستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة البابا تواضروس: الكنيسة مثل الوطن لا تتقدم بفرد بل بالمجموع الإسكان: بيع 280 ألف كراسة شروط فى إعلان الإسكان الاجتماعى الجديد وزير الكهرباء يكشف بالأرقام أهمية سد تنزانيا فى تحقيق التنمية

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