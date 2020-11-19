أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الموجة الثانية لكورونا أكثر انتشارا وخطورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..
رئيس الوزراء: الموجة الثانية لكورونا أكثر انتشارا وخطورة من سابقتها
نادر سعد: إجراءات وزارة الأوقاف الاحترازية خطوات استباقية هامة
الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الغد وأماكن سقوط الأمطار بأنحاء الجمهورية
بيان نارى من الخارجية يدعو فرنسا لعدم التدخل بالشأن الداخلى واحترام مبدأ السيادة
الأمم المتحدة: مؤسسة ”الخليج 365” شريك أصيل في نشر الوعي حول الأهداف الأممية
مركز الأزهر للفتوى يؤكد وجود نص صريح يحرم زواج المسلمة من غير المسلم
وزير القوى العاملة يكشف موعد الانتهاء من حصر المستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة
البحوث الفلكية: ترقبوا غدا اقتران القمر مع المشترى وزحل فى مشهد بديع
الفريق محمد فريد يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى "نصر 18"
وزير القوى العاملة يكشف موعد الانتهاء من حصر المستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة
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