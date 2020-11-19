كواليس لقاء "سفاح الجيزة" بوالدته.. ومدرس يقتل حماه في سوهاج.. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا.

- هشم رأسه.. مدرس يقتل والد زوجته بسبب خلافات المصاهرة في سوهاج

لفظ مُسن أنفاسه الأخيرة، اليوم الأربعاء، في مشاجرة مع زوج ابنته، بسبب خلافات المصاهرة، بمركز سوهاج.

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-"كانوا ملثمين".. تفاصيل السطو المسلح على سيارة بـ"إقليمي" القليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لضبط 3 ملثمين، استولوا على 750 ألف جنيه من تاجر، بالطريق الإقليمي بين محافظتي القليوبية والمنوفية، وفروا هاربين.

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-إصابة 9 طلاب في انقلاب أتوبيس مدرسي في الهرم

انقلب أتوبيس مدرسة، صباح اليوم الأربعاء، على طريق الهرم، أثناء توصيل التلاميذ إلى مدرستهم بمحافظة الجيزة.

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-"مجزرة في المنيا".. قتلى ومصابون في معركة بالأسلحة النارية والبيضاء

لقي ممرض ووالدته حتفيهما قتلًا، وأصيب شقيقه وابن شقيقته في مشاجرة، اليوم الأربعاء، استخدمت فيها الأسلحة النارية بقرية دروة التابعة لملوي، جنوب محافظة المنيا؛ بسبب تجدد خلافات الجيرة.

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- كواليس لقاء "سفاح الجيزة" بوالدته في التحقيقات: "ضحكوا عليك يا ابني"

تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة، استجواب ومناقشة المتهم قذافي فراج الذي اشتهر إعلاميًا باسم "سفاح الجيزة"، بعد اعترافه بارتكاب جريمتين أخريين، وارتفاع عدد ضحاياه إلى 4 قتلى (صديقه و3 سيدات).

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- عام من الاختفاء كاد ينتهي بجثة.. سر تهديد مُسنة بالانتحار في الهرم

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي ملابسات تهديد مُسنة بالانتحار من شرفة شقتها بالهرم.

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- تأييد حبس لاعب الأهلي شادي رضوان سنة بتهمة دهس سيدة بمدينة نصر

أيدت محكمة مدينة نصر، اليوم الأربعاء، حبس لاعب النادي الأهلي شادي رضوان بالحبس سنة وكفالة 1000 جنيه بتهمة قتل سيدة بالخطأ.

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- إحالة "سيدة المحكمة" المتهمة بالتعدي على ضابط مصر الجديدة للطبيب النفسي.. والتأجيل لجلسة 31 ديسمبر

قررت محكمة جنح النزهة، اليوم الأربعاء، إحالة المستشارة نهى الإمام لإحدى منشآت الصحة النفسية لإعداد تقرير بحالتها النفسية ومدى إدراكها وقت الاعتداء على الضابط وليد عسل، وحددت جلسة 31 ديسمبر المقبل لنظر الدعوى وورود التقرير.

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- تأجيل محاكمة 8 ضابط و3 أمناء شرطة متهمين بقتل متظاهري حدائق القبة

أجلت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، محاكمة 8 ضابط و3 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث يناير 2011، لجلسة 2 ديسمبر المقبل؛ لاستكمال للمرافعة.

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- والدها قيدها بسبب زواجها عرفيًا.. فقتلت شقيقتها وحاولت الهرب

تجري النيابة العامة بالوراق، التحقيق مع فتاة متهمة بقتل شقيقتها، بعدما سددت لها طعنة أودت بحياتها.

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