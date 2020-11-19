قبل توصيلها لمحل في القاهرة.. ضبط 2.5 طن أسماك فاسدة بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالفيوم، 2.5 طن أسماك مملحة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك بحيازة سائق، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، ونقلها إلى أحد المحلات بالقاهرة.

وردت معلومات الي مباحث التموين بمديرية أمن الفيوم سائق، يحمل 2.5 طن كيلو جرام أسماك مملحة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، محملة على سيارة نقل، وحال سيره بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة الفيوم تم ضبطه.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات، وأنه كان قادماً من محافظة أسوان متجهاً لتوصيلها لإحدى المحلات بالقاهرة تمهيداً لبيعها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.