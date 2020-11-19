ضبط تاجر خردة لاتهامه بسرقة كابلات كهربائية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، تاجر خردة مقيم بالإسكندرية، استولى على كمية من المهمات والكابلات الخاصة بشركات الكهرباء، مما يضر بالإقتصاد والمال العام، ويقوم بتخزينها بمخزن ملكه بمنطقة كرموز، وذلك بقصد التربح ببيعها لتجار الخردة حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أكدت قيام تاجر خردة، مقيم بالإسكندرية، له معلومات جنائية بالإستيلاء على كمية من المهمات والكابلات الخاصة بشركات الكهرباء، مما يضر بالاقتصاد والمال العام، ويقوم بتخزينها بمخزن ملكه كائن بدائرة قسم شرطة كرموز، وذلك بقصد التربح ببيعها لتجار الخردة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على طن من الكابلات الألومنيوم، 16 قطعة نحاسية خاصة بمحولات الجهد بارات نحاسية، نصف طن من الرصاص جهد متوسط، 8 قطع محولات شدة، 4 قطع كابل هوائي ألمونيوم مختلفة الأطوال- كمية من قطع الكابلات مختلفة الأطوال.

بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.