حماية المستهلك: الإعلام أحد ركائز رفع الوعي لدى المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال إسلام الجزار، المسؤول الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، إن الإعلام هو أحد ركائز محاور رفع الوعي لدى المواطنين، والقيادة السياسية دائما ما تتحدث عن الوعي وأهمية دور أجهزة الإعلام في هذا الشأن.

وأضاف الجزار، خلال ندوة الجهاز بالجامعة الأمريكية: لذلك تستهدف الندوة رفع الوعي لدى المواطنين للوصول إلى المستهلك الرشيد، من يمكنه شراء احتياجاته المطلوبة فقط في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة "مصر 2030".

وأوضح أن الندوة تستهدف الحرص على تكثيف الحملات الرقابية على المخالفين لتقليل أعداد الشكاوى الواردة إلى جهاز حماية المستهلك.

وشدد على أن الإعلام شريك أساسي في تسليط الضوء على ظاهرة معينة في الدولة ودائما تستجيب أجهزة الدولة والتحرك نحو التفاعل مع الظاهرة، وأن دور جهاز حماية المستهلك والجهاز الإعلامي في الدولة في المرحلة الراهنة مهم، مطالبا بضرورة زيادة الوعي لدى المواطنين، خاصة بعد اتساع الأسواق والمنصات الرقمية وضرورة إحكام الرقابة من جانب الجهاز بشكل أكبر على الأسواق.

وتابع: وسائل الإعلام تحقق أحد أهداف القانون وهو الردع العام من خلال الإعلان أو التحذير من المخالفين طبقا للأحكام القضائية في الصحف والقنوات الفضائية.

وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 في المادة 2 نص على الحقوق السبعة الأساسية للمستهلك ومنها "الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه" وهذا لن يتم إلا من خلال وسائل الإعلام عن طريق التوعية بحقوق المستهلكين ووسائل حمايتهم من خلال جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية.

وطالب وسائل الإعلام بضرورة توعية التاجر والمورد بواجباته تجاه المستهلك وتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك وعدم الإخلال بحقوق أي منهما، لافتا إلى التنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام في مسألة الإعلانات المضللة والخادعة والسعي لوقف الإعلانات المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع للحفاظ على هويته.

وتابع الجزار: دائما ما نحذر من خلال لقاءات رئيس الجهاز على ضرورة الحذر في التعامل مع المنتجات وخاصة الطبية منها التي تمس صحة الإنسان ويتم شرائها عبر المنصات الإلكترونية أو الانجراف وراء الإعلانات الخادعة التي تبث ليل نهار عبر القنوات الفضائية غير الشرعية.

كما طالب مؤسسات الإعلام بضرورة التعاون مع الجهاز باعتبارها شريكا أساسيا للجهاز في رفع الوعي والوصول للمستهلك الواعي "اللي محدش بيضحك عليه وميشتريش الأدوية وأي منتجات قد تضر بصحته وسلامته من على الإنترنت والصفحات المجهولة وكذلك أي سلعة أخري إلا من مكان وعلامة تجارية موثوق بها أو منصة رقمية معتمدة في مصر".

واختتم الجزار: "أخيرا نطالب مؤسسات الدولة من وسائل إعلام وجامعات ومدارس وأندية رياضية وأزهر بضرورة رفع الوعي للتعريف بقانون حماية المستهلك وحقوقه.