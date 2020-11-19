للوقاية من الموجة الثانية لكورونا.. دورات تدريبية للعاملين بالمنشآت السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عزم الغرفة تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية التوعوية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وهيئة الـTVET الأوروبية بمقر كل منشأة ومطعم سياحي.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار سياسة الغرفة لنشر التوعية بين العاملين بالقطاع السياحي، وتدريبهم على طرق المكافحة والوقاية من فيروس كورونا المستجد والموجة الثانية للفيروس، وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وقال المصري، إن المستهدف عبر هذه الدورات المجانية ذات اليوم الواحد لأعضائها، تعريفهم بالإجراءات الاحترازية والطرق التي تساعد المنشآت والمطاعم على تقديم منتج خال من أية أخطار صحية، وذلك تحسباً لحدوث موجة ثانية من كوفيد (19)، وفي إطار التوعية السليمة للعاملين في المنشآت والمطاعم السياحية.

وأشار رئيس الغرفة، إلى أنه تسهيلاً على أعضاء الجمعية العمومية للغرفة الراغبة في الاشتراك بهذه الدورات، فقد تم تخصيص رابط إلكتروني يتم من خلاله الاشتراك اضغط هنا