بالصور| ضبط أقراص مخدرة وكوكايين في "علب فيتامينات" مع راكب بالمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، محاولة تهريب أقراص مخدرة وكوكايين وماريجوانا، أخفاها راكب مصري داخل علب "فيتامينات" في حقائبه فور وصوله من لندن، لتهريبها من الجمارك وبيعها وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران من لندن، اشتبه عبدالعال نعمان مدير الجمارك في راكب "مصري / إنجليزي" الجنسية، وبالعرض على حازم ياسين مشرف الإدارة قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الراكب ضمت توني فكري وعماد جاب الله مأمورا الجمارك، تبين وجود 400 قرص مخدر "اسكتازي" و21 جرام كوكايين و4 جرامات ماريجوانا مخبأة داخل علب "فيتامينات" بين طيات ملابسه لتضليل الجمارك.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة، وإحالة الراكب للنيابة للتحقيق بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.​