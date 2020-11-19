شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا: أستمتع بأداء ثنائي الزمالك وهذه رسالتي لجماهير القطبين ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان أحمد السقا إنه يستمتع كثيراً بأداء المغربي أشرف بن شرقي، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك.

وأضاف السقا خلال تصريحات عبر شاشسة قناة الزمالك مع الإعلامي خالد الغندور: «هناك لاعب كبير أراه وتد في وسط الزمالك وسيكون أفضل إن تم توظيفه بشكل جيد وهو إمام عاشور، وأستمتع بما يقدمه مع الفريق».

وشدد السقا المعروف بانتمائه للزمالك على ضرورة تحلي جماهير القطبين الأهلي والزمالك بالروح الرياضية، والابتعاد تماماً عن التعصب قبل نهائي القرن.

ويلتقي الزمالك بالأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بالسابع والعشرين من نوفمبر الجاري على ملعب القاهرة الدولي.