شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس يكلف بصيانة غرف تفتيش كابلات اتصالات مكشوفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الفريق اسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مسئولى ادارة الاشغال بالهيئة بالتدخل الفورى لحل مشكلة غرف تفتيش خاصة بكابلات اتصالات بطريق نمرة 6 تداولت صفحات على «فيسبوك» صورا لها مما تهدد بسقوط المواطنيين بها.

وقال مسؤول بهيئة قناة السويس ان تلك الحفر لا علاقة لهيئة قناة السويس بها ورغم ذلك وحفاظا على ارواح المواطنيين وجه الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة مباشرة فورا بتغطيتها وعمل الصيانه اللازمة لتلك الكابلات بالتنسيق مع الجهة التابع لها.

وأضاف المسؤول انه تم بالفعل تغطية الغرف المفتوحه والتى كانت تمثل خطرا على المواطنيين والاطفال العابرين للطريق الذي يرتاده المئات من المواطنيين يوميا صباحا ومساءا، وتم أبلاغ مسئولى حى اول الاسماعيلية بمراقبة العمل لمنع تكرار تلك المشكلة لاحقا باعتبار العمل يقع في نطاق حى أول التابع له المنطقة التي بها تلك الغرف الخاصة بالكابلات.