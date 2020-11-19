شكرا لقرائتكم خبر عن الاشتباه في إصابة 34 شخصًا بفيروس كورونا في بلطيم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحه بكفرالشيخ، الأربعاء، إنه تم حصر 34 حاله اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، وجميعهم من مدينه بلطيم، وتم عزلهم بمستشفى بلطيم المركزى.
وتم تكليف لجنه منذ أيام من ادارة الطب الوقائى وإداره المتوطنة وإداره بلطيم الصحية لمتابعه أعمال التقصي وحصر الحالات المخالطة والرش والتطهير لمنازل المصابين، كما تم إعداد شنط خاصه بالأدوية لحالات العزل المنزلى المخالطه للمحتمل إصابتهم.
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