شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيدًا لأعمال المترو.. وزير النقل يناشد قاطني عقاري الزمالك الإخلاء الفوري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد كامل الوزير، وزير النقل، قاطني عقارين في الزمالك بضرورة الإخلاء فورا «خوفا على حياتهم» تمهيدًا لأعمال مترو الأنفاق.

وقال الوزير في مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد، الأربعاء، إن عقارين 5 و7 في شارع إسماعيل محمد بالزمالك أكد تقرير هندسي صادر عن لجنة هندسية وجود ميل وشرخ في العقارين بواقع 16 سم و17 سم، ما يعرض السكان للخطر.

وأوضح أنه سبق أن عرض على قاطني العقارين ضرورة الإخلاء قبل 1 ديسمبر المقبل استعدادا لتحرك ماكينة الحفر العميق من محطة صفاء حجازي في اتجاه محطة الكيت كات مرورا بشارع إسماعيل محمد ولضمان سلامة المنشآت أثناء مرور ماكينة الحفر التي تستغرق شهرا.

ولفت إلى أن الدولة ستعوض السكان بقيمة إيجار شهر حوالي 1000 جنيه في اليوم نظير الإخلاء لتلك المدة المحددة، وسيتم تشكيل لجنة فنية لتحديد حالة العمارتين وإقرار الإجراء المناسب حيالهما.