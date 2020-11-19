شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهرى: آمنة نصير وقعت فى سهو أو ذلة فى تحليل زواج المسلمة من غير المسلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العالم الأزهرى، الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية، أن الدكتورة آمنة نصير وقعت فى ذلة أو سهو "واعتقد خطأ منهجى" فى تحليل زواج المسلمة من غير المسلم، بدعوى عدم وجود دليل، والحقيقة أنه يوجد أدلة، ذكرت الكفاءة فى العلاقات العادية أما فى الزواج المتبادل بين أبناء الأديان ذكره أحادى من قبول زواج المسلم كونه يؤمن بالعقائد الكتابية بينما لا يتوفر العكس من حفاظ غير المسلم على دين المسلمة.

ووجه مستشار رئيس الجمهورية، خلال برنامج مساء "dmc" المذاع على قناة "dmc"، نداء للدكتورة آمنة نصير، قائلا: أربأ بها من السير فى المنهج السلفى المختل الذى يتطابق مع الفكر السلفى الذى يطلب الدليل فى كل كبيرة وصغيرة، وهى الدارسة فى الأزهر وتعلم خطأ المدارس السلفية التى تبحث ظاهريا فى هذه القضايا، وأطالبها بمراجعة تصريحها حتى لا تقع فى مدارس بها خلل فكرى أربأ بها أن تكون ممن يتأثرون بهذا الفكر.

وأشارمستشار رئيس الجمهورية، إلى أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كان له وقفة مشرفة فى تناول هذه القضية فى ألمانيا حول تبيين رفض زواج المسلمة لغير المسلم، وتكافؤ الزوجية والحفاظ على الدين، كون المسلم يؤمن بكل الأنبياء بينما الأديان الأخرى ترفض الإيمان بالإسلام، لافتا إلى موقف دار الإفتاء وحسمها للقضية.