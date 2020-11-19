شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار غدا وحتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الطقس تبدأ غدا وحتى السبت المقبل.
وأشارت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، على فضائية "DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، أن إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار من متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد وتمتد إلى الإسكندرية ثم الساحل الشمالى، ويوم الجمعة ستزيد غزارة الأمطار على السواحل الشمالية ورعدية على بعض المناطق، كما تمتد لباقى محافظات الدلتا.
وأوضحت أن السبت تستمر الأمطار على السواحل الشمالية والدلتا، مؤكدة أنه ستقل حدة الأمطار يوم الأحد، ويبدأ تحسن حالة الطقس.
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