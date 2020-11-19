شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: نتيجة مسحات لاعبى المنتخب غدا..و صلاح سيجرى مسحة جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن المسحة الرسمية التابعة لوزارة الصحة سيجريها النجم محمد صلاح غدا، مشيرا إلى أن اللاعب محمد الننى، يطبق بروتوكول العلاج، ويعتبر حالة بسيطة لأنها اكتشفت دون ظهور أعراض.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، على فضائية "DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، أن نتيجة مسحات لاعبي المنتخب ستظهر غدا، لافتا إلى أن الإصابات التي ظهرت في صفوف اللاعبين كانت نتيجة مسحة تم إجرائها في توجو.
وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إلى أن زيادة أعداد الإصابات بكورونا كان متوقعا مع دخول فصل الشتاء.
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