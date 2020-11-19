شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: المسحة السليمة تتم عن طريق الفم والأنف..ونسبة الخطأ قليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن نسبة الخطأ فى نتيجة مسحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، قليلة جداً، وتابع:" صعب أوى أن تظهر المسحة سلبية وهى إيجابية"، مشدداً على أن مسحة الفيروس السليمة من حيث المعايير تتم عن طريق الفم والأنف.

وأضاف "حسنى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، عبر قناة "النهار"، أنه فى حال حال ثبوت سلبية المسحة لأحد وظهرت عليه أعراض أو اشتباه فى الإشاعة والتحاليل لابد من إعادة المسحة بعد 48 ساعة.

وأكد "حسنى"، أن دقة المسحات التى تجرى على المواطنين تتراوح بين 68 إلى 72%، مشدداً على ضرورة أن تكون المسحة عن طريق الفم والأنف، وتابع:"فترة حضانة الفيروس من يوم إلى 14 يوماً وعليه يجب اتباع تعليمات العزل حال ظهور الأعراض لمدة 14 يوماً".

وناشد "حسنى"، المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كون الإصابات مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة،وتابع:" أحذروا فى الفترة القادمة وحافظ على أهل ومن حولك".