شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يؤكد انتهاء أعمال التوسعة والتطوير للطريق الدائرى قبل 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه من حق أى مواطن أن يرفض القيمة التقديرية للتعويض واللجوء للقضاء، موضحا أن العمارات المخالفة الموجودة في حرم الدائرى تمت في عهود سابقة، وأضاف وزير النقل، خلال تصريحات لبرنامج على مسؤوليتى المذاع على قناة صدى البلد: ننسق مع المرور من أجل عدم الحدوث تكدس على الدائرى، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه باستغلال كل الأراضى المتاحة والانتهاء بأقصى تقدير نهاية العام الجارى.

واستطرد وزير النقل: نعمل على مدار 24 في المناطق التي نقلنا مرافقها للانتهاء من توسعية الدائرى، متابعا: قبل 2021 سننتهى من كل أعمال التوسعية والتطوير للطريق الدائرى، ولافتا إلى أن مواقف السيارات أسفل الدائرى أحد المعوقات في عملية التوسعة.

ولفت كامل الوزير، إلى أن الرئيس السيسى وجه بإيجاد البدائل قبل إزالة أى ورشة حرفية، موضحا أنه سيتم إزالة جزء من جراج النقل العام في المنيب من أجل توسعة الطريق الدائرى، ومشيرا إلى أن هناك 2 مليار جنيه تعويضات الأسر المتضررة من إزالة منازلها لتوسعة الدائرى.