شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: 4جهات مسئولة عن تعويض من سيتم الحصول على ممتلكاتهم للمنفعة العامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الطريق الدائرى يمثل منفعة عامة لكل سكان القاهرة والجيزة والمترددين على العاصمة، مضيفا: ولذلك ننسق مع الأجهزة الدولة المعنية لنقل المرافق خارج منطقة التوسعية على الطريق الدائرى .
وأضاف وزير النقل، خلال تصريحات لبرنامج على مسؤوليتى المذاع على قناة صدى البلد: نقوم بإنشاء طريق أسفل الداخلى لخدمة المواطنين، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتقديم التعويض الاجتماعى لأى شخص مخالف سيتم إزاله منزله.
وأوضح وزير النقل، أن هناك 4 جهات مسئولة عن تعويض الأشخاص الذين سيتم الحصول على ممتلكاتهم للمنفعة العامة، لافتا إلى أن هناك لجنه رباعية تقيم الأراضى والعقارات لتعويض أصحابها.
واستطرد كامل الوزير: من 5 – 6 الآلف جنيه قيمة التعويض للمتر المربع للأراضى الزراعية فى توسعة الدائرى، ومن 1600 –إلى 2500 جنيه قيمة سعر متر الوحدة السكنية للمنازل التى سيتم إزالتها على حسب موقعها.
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