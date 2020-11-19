شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: 4جهات مسئولة عن تعويض من سيتم الحصول على ممتلكاتهم للمنفعة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الطريق الدائرى يمثل منفعة عامة لكل سكان القاهرة والجيزة والمترددين على العاصمة، مضيفا: ولذلك ننسق مع الأجهزة الدولة المعنية لنقل المرافق خارج منطقة التوسعية على الطريق الدائرى .

وأضاف وزير النقل، خلال تصريحات لبرنامج على مسؤوليتى المذاع على قناة صدى البلد: نقوم بإنشاء طريق أسفل الداخلى لخدمة المواطنين، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتقديم التعويض الاجتماعى لأى شخص مخالف سيتم إزاله منزله.

وأوضح وزير النقل، أن هناك 4 جهات مسئولة عن تعويض الأشخاص الذين سيتم الحصول على ممتلكاتهم للمنفعة العامة، لافتا إلى أن هناك لجنه رباعية تقيم الأراضى والعقارات لتعويض أصحابها.

واستطرد كامل الوزير: من 5 – 6 الآلف جنيه قيمة التعويض للمتر المربع للأراضى الزراعية فى توسعة الدائرى، ومن 1600 –إلى 2500 جنيه قيمة سعر متر الوحدة السكنية للمنازل التى سيتم إزالتها على حسب موقعها.