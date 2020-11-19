شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تراجع إصابات كورونا فى أوروبا الأسبوع الماضى لأول مرة منذ 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظمة الصحة العالمية، تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، الأسبوع الماضي للمرة الأولى في أوروبا منذ 3 أشهر، إلا أن الوفيات في المنطقة استمرت بالارتفاع.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، لفتت منظمة الصحة العالمية، إلى أن حوالي أربعة ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد سجلت في العالم خلال الأسبوع الذي انتهى الأحد فيما توفي 60 ألف شخص خلال الفترة نفسها، حيث لا تزال أوروبا أكثر المناطق تضررا من الوباء وتخطى إجمالي عدد الإصابات فيها 15 مليونا أمس الثلاثاء وسجل فيها الأسبوع الماضي 46 % من إجمالي الإصابات في العالم و49 % من الوفيات على ما أظهرت النشرة الأسبوعية حول انتشار الوباء الصادرة عن المنظمة العالمية.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الإصابات لا تزال مرتفعة مع 1,84 مليون حالة جديدة لكنها شددت على أنه للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر سجل الأسبوع الماضى في المنطقة تراجعا بنسبة 10 % في الحالات الأسبوعية، فيما سجلت أكثر من 29 ألف حالة وفاة في القارة الأوروبية بارتفاع نسبته 18 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن النمسا سجلت أكبر ارتفاع في الحالات الجديدة في أوروبا الأسبوع الماضي بزيادة نسبتها 30 % مقارنة مع الأسبوع السابق وكانت القارة الأمريكية ثاني أكثر مناطق العالم تضررا، لكن الإصابات استمرت بالارتفاع فيها فضلا عن الوفيات وارتفعت الإصابات في هذه القارة بنسبة 40 % مع تسجيل أكثر من 1,45 مليون إصابة جديدة فيما زادت الوفيات بنسبة 11 %.