شكرا لقرائتكم خبر عن نادر سعد: إجراءات وزارة الأوقاف الاحترازية خطوات استباقية هامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لابد من تحية وزارة الأوقاف على الإجراءات الوقائية المتخذة للتصدي بفيروس كورونا، وربما لاحظت الوزارة أن التزام المواطنين بارتداء الكمامات واصطحاب سجادات الصلاة قل عما كان عليه في السابق، وبذلك فإنها استبقت الأزمة، وإن تم تطبيق تلك الإجراءات على كل مسجد من المساجد، سيكون الأمر رادعا بالنسبة لباقي المساجد.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" الذي يذاع على قناة ten : الوزراء سيقومون بداية من الغد بتحديد مواعيد للعمل، وربما يقرر بعضهم منح أجازات استثنائية لبعض الفئات، بهدف الحفاظ على الصحة العامة دون أن تتعطل مصالح المواطنين بأي شكل من الأشكال، وحتى الآن الظرف الواقع على الأرض لا يحتم أن تتم عملية الغلق، ورغم ارتفاع نسب الإصابات إلا أن الأمور مازالت تحت السيطرة".

وقال: "الأمور حتى الآن بالمدارس مطمئنة لأن عدد الإصابات فيها لا يتجاوز الـ 300 إصابة من أصل 20 مليون طالب، ويجب أن يعلم ولي الأمر أن الأساس هو التعليم من خلال التوجه للمدرسة، وأن التعليم البديل هو غير أساسي لأنه لابد أن يتعامل الطالب مع معلمه وجها لوجه".