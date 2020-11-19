بايدن: عدم الاعتراف بفوزى حتى الآن يمنعنى من معرفة خطة توزيع اللقاحات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن عدم الاعتراف بفوزي حتى الآن يمنعني من معرفة خطة توزيع اللقاحات، وأضاف بايدن: المشاكل التي نواجهها الآن ناتجة عن فشل الإدارة الحالية في الاعتراف بالفائز في الانتخابات"، متابعا وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل: إذا لم يتح لنا الوصول للمعلومات فسنتأخر أسابيع أو أشهرا لوضع مبادرة كاملة لتوزيع اللقاحات ومواجهة كورونا".
وفى وقت سابق عقد الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن ، اجتماعًا افتراضيًا مع العاملين في مجال الرعاية الصحية ، في ويلمنجتون بولاية ديلاوير ، مؤكدا رغبته في الاستماع الى الذين شاهدوا حقيقة جائحة فيروس كورونا وكيف يدمر المجتمعات الأمريكية.
وقال بايدن ، للعاملين في مجال الرعاية الصحية إنهم يستحقون القادة الذين سيعملون "بجد من أجلكم كما تفعلون مع العائلات في مجتمعاتكم" كما استمع بايدن فى الاجتماع إلى ضيوفه ، الذين وصفوا تجاربهم في العمل على الخطوط الأمامية للوباء.
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